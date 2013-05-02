الطائف.. الدفاع المدني ينقذ 82 أسرة مكونة من 496 شخصاً

متابعة لأوضاع حادث منطقة السر 20 كلم جنوب محافظة الطائف، قال الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد خالد بن عبدالله القحطاني: "إن هناك أكثر من 10 فرق إنقاذ ميدانية مدعمة بقوى بشرية وآلية مساندة، علاوة على طائرتي أمن، إحداهما كانت على مدرج مطار الطائف كلفت بالمشاركة في عمليات الإخلاء والإنقاذ، فيما حددت ساحة مركز الدفاع المدني بالسر كمنطقة إسناد للآليات المشاركة من الجهات ذات العلاقة".

وأضاف القحطاني "من خلال جولتنا قمنا بإخلاء وإنقاذ ما يزيد على 82 أسره تتكون من 496 شخصاً تقريباً، وإيوائهم في 4 عمائر شقق مفروشة مع تأمين الوجبات الغذائية لكل أسرة".

ولفت إلى أن لجنة الدفاع المدني الفورية انعقدت في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء بحضور أصحاب السعادة مديري الدوائر الحكومية ومندوبي الجهات المعنية، حيث تم إيضاح حجم الحدث وتوزيع المهام على الجهات حسب الاختصاص.

مضيفاً "حيث انطلقت على إثر ذلك منذ الصباح الباكر وبعد انتهاء عمليات الإخلاء والتفتيش عمليات إعادة الأوضاع، فيما شكلت خمس لجان لحصر الأضرار في منطقة الحدث باشرت عملها في المنطقة".

وأكد العقيد القحطاني إنشاء مركز إعلامي في حدود منطقة الحدث لحصر وجمع المعلومات وإصدار البيانات الصحافية، وعمل حلقة وصل بين مركز عمليات الدفاع المدني واللجان الميدانية من جهة، وبينهم ووسائل الإعلام من جهة أخرى.

وختم العقيد القحطاني بالقول "هناك فرص لهطول الأمطار ما زالت قائمة حسب ما تلقيناه من تحذيرات هيئة الأرصاد، ونحن بدورنا نهيب ونحذر من أن هناك سيولاً منقولة قد تفاجئ الأهالي في أي لحظة".