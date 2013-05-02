العثور على غريق "المزرع" في الباحة بعد أن جرفته السيول

عثر الدفاع المدني السعودي على غريق "المزرع" الذي جرفته سيول في الباحة بعد بحث دقيق وطويل أمس.

ونشر الدفاع المدني، في حسابه في "تويتر"، صورة للغريق بعد انتشال جثته.

وكررت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراتها لجميع المواطنين والمقيمين مــن مخاطرة الخروج للتـنزه أثناء هطول الأمطار والسير في الأودية والسباحة في المستنقعات ومجاري السيول والسدود، خصوصاً أن كثيراً من حوادث الغرق والاحتجاز تقع هذه الأيام نتيجة عدم الالتزام بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني والتي تقي - بعد الله - وتحقق الأمن والسلامة .