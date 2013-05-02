المطر... "ساهر" للفساد!

الورقة الذهبية في مشوار مكافحة الفساد ورقة هابطة من السماء، كشفت الخافي، وقامت بالتعرية الهائلة لما ظننا أعواماً طويلة أنه محسوب في خانة المنجز والبناء التنموي الفاخر، المطر - في بلدي - هو الورقة الأكثر قدرة على إظهار المدفون من الفساد والخراب ومشاريع الورق، يهطل فجأة وبغزارة فتُفتح ملفات لم يكن لها أن تُفتح.



المطر هو الفضيلة الوحيدة لمفردة «السقوط» حين يحضر من علو، وهو القادر على أن يضع أعيننا في مواجهة المنجزات الشكلية ومشاريع «القص واللزق»، ومحاولات التكسب غير المشروع على حساب وطن وأفراده، وهو من يمكننا من ملاحقة الساقطين بالفساد والخيانة والغش والخداع، هو قدر من السماء ليكشف الجبناء الفاسدين على الأرض.



تجربتنا معه في «جدة» تجربة مريرة، حين لدغنا منه مرتين كأضعف المؤمنين، وبقدر الحزن الذي انتابنا على العروس كان بالداخل شيء من التفاؤل بأن التصحيح والعقاب وإحضار الفاسدين من الداخل والمتظاهرين بالنقاء والأمانة وعلو المكان سيقارب السواد الذي قدموه لنا.



مسرحياتنا تنوعت وتتجدد مع فضيلة السقوط، وتنقل وسائل التواصل الاجتماعي وجع مدننا المنفجر بالماء، التقارير السنوية وأرقام الأجهزة الحكومية على صعيد المنجز والمنفذ ستخدعنا لأن حال الإعجاب يسجلها خادعنا الأكبر «الكم»، لكن هذه التقارير لا تتحدث وتفصح عن الـ«كيف» وهو الجزء المهم المتبقي في معادلة التنمية والإنجاز نعاني مع تغليب الصبر والصمت، نحاول كل مرة أن نستنجد بما يتوافر لدينا من الإمكانات والقدرات وهي لم تعتد على الأزمات ولا الكوارث، وقد نصدق أن كمية الأمطار التي تهطل على السعودية هذه الأيام لم يسبق أن هطلت منذ أكثر من عشرين عاماً، ولكن لن نصدق أن كل ما فعلته السيول كان أكبر من قدرتنا على الاحتواء والاستيعاب وتقليص الأضرار والنتائج وخفض نسب القلق والفزع والانتظار المتواصل لمفردتي التعليق والإنقاذ.



ما قدمته ورقتنا الأشهر والأخطر «المطر» كفيل بتحرك جاد لكل الأجهزة في مناطقنا الـ13، لأن الغرق القادم لم يعد بالإمكان التنبؤ بموعده ولا مكانه، فالفساد المتراكم والمخرجات الرديئة المغلفة بما يشبه مساحيق التجميل لم تكن لتنمو لولا ضمير ميت، وتخطيط فاشل، ورقابة مخجلة، وحساب معدوم، وفوق ذلك عقول تحاول أن تضحك على العامة ببضع جمل وأرقام تكبر عند الأسئلة الرسمية وتصغر عند التفتيش والإطلال الضئيل للرقيب، وسأصارحكم بأن أكثر ما يملؤني بالقهر حين يطل مسؤول «ما» في خريطة الخطأ ليصرح بأن الأمور على ما يرام، ويصر على أن لا ينتاب الخوف أحدنا، على رغم أن الأصوات بحت وهي تصيح وتشتكي وتفقد ممتلكاتها وتخسر دم عمرها، لحظتها أحلم أن يسقط من الكرسي كما أسقطت حقيقته ورقة «المطر».



محافظة وادي الدواسر - كانت بحجم المشاهدات - الخاسر الأكبر مع استمرار هطول الأمطار وارتفاع منسوبها، الطائف كانت قلقة أيضاً، وبيشة - بالأمس - ترقبت انفجار سد «تبالة» وكان ترقبها صحيحاً، بقية المدن والمحافظات كانت في درجات فزع متباينة، لا أعترض على قدر السماء وأنّا نملك كل شيء لمواجهته، هو أقوى منا، إنما الأسباب التي أخذناها لمواجهته مرتخية ولا تهتم بالمستقبل أو تخطط له.



نقلاً لـ صحيفة "الحياة"