دوريات الشرطة السعودية ليست "مستثناة" من الغرق

لم تفرّق السيول التي اجتاحت السعودية بين مركبة مواطن أو مقيم.. أو حتى التابعة لوزارة الداخلية، فقد غرق الكثير من المركبات في المياه التي خلّفتها السيول وراءها، أو تلك التي سايرتها في رحلتها عبر الأنهار التي تشكلت فجأة في أراضٍ ومناطق كثيرة في المملكة.

مركبات دوريات الشرطة السعودية الرابضة أمام المراكز لم تكن قادرة على التحرك بسبب الفيضانات التي داهمت كل شيء تقريباً، ولن تكون الدوريات "مستثناة" في هذه الأحداث.

في الفيديو التي يعرض على "العربية"، والذي انتشر عبر "يوتيوب" يظهر دوريات الشرطة السعودية مهادنة لعاصفة السيول، كغيرها من المركبات المتوقفة قبالتها.

وقد تكون الدوريات أفضل حالاً من المركبات الأخرى للمواطنين، فما أكثر المشاهد التي طالعتنا تسلّط الضوء على السيول وهي تجرف معها المركبات والشاحنات والبشر في رحلتها إلى المجهول.

لكن في المقابل، السواد الأعظم من دوريات الشرطة كانت وسط الميدان، تحاول إنقاذ ما يمكن انتشاله ومساعدته، وأظهر من بداخل تلك الدوريات شجاعة خلال الاستنفار الذي لازم السيول ولا يزال.