عدد ضحايا الأمطار يرتفع لـ20 والبحث عن 4 مفقودين

كثفت وحدات وفرق الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية من وجودها في المواقع المتضررة من الأمطار والسيول في جميع مناطق السعودية, لسرعة مباشرة أي بلاغات عن المفقودين أو المحتجزين في هذه المواقع وتنفيذ عمليات الإخلاء والإيواء للمتضررين.

وباشرت وحدات الدفاع المدني, منذ منتصف نهار أمس الأربعاء وحتى عصر اليوم الخميس, أكثر من 3823 بلاغاً, وإنقاذ 641 شخصا، وتم إيواء 894 فردا, فيما بلغ عدد الوفيات 20 شخصاً في كل من الخرج (3) والأفلاج (3) والحريق (1) والمجمعة (1) والعقيق (5) والحوية (2) وكلاخ (2) والمدينة المنورة (1) والقويعية (1) ووادي ترج بمحافظة بيشة (1).

ولا يزال البحث جاريا عن مفقود واحد بمنطقة حائل ومفقود واحد بخميس مشيط وثلاثة مفقودين في منطقة العقيق.

وأشرفت فرق الإنقاذ في منطقة عسير على إخلاء أكثر من 6 قرى وهجر في محيط وادي تبالة بمحافظة بيشة هي "تبالة والموردة والمضاويح ومسكة والواسط وأرناح وشديق والثنية والصبيحي", وتم نقلهم إلى ست مدارس وتم تأمين الإعاشة اللازمة لهم من قبل اللجنة الفورية في فرع وزارة المالية بمحافظة بيشة، بعد انهيار جزء من السد الترابي للوادي، كما تمكنت وحدات الدفاع المدني في محافظة المجاردة بمنطقة عسير من إنقاذ شخصين جرفتهما السيول المنقولة في وادي يبه، بالإضافة إلى إنقاذ عدد من المواطنين احتجزتهم مياه الأمطار داخل سيارتين غرب هجرة بن عجلب المجاردة.

كما تم نقل حالتين مرضيتين من قرية المحالة شرق وادي ترج إلى مستشفى "ترج العام" باستخدام إحدى الطائرات العمودية لطيران الأمن، إلى جانب مباشرة حالة "تغريز" مركبات في أودية تبالة وبيشة وترج.

وبلغ عدد البلاغات التي تلقاها الدفاع المدني بعسير (2293) بلاغاً وفي منطقة الحدود الشمالية تمكنت فرق الدفاع المدني مساء أمس الأول الأربعاء من إنقاذ أحد الأشخاص وطفلة بعد أن احتجزت مياه الأمطار سيارته بمنطقة صحراوية جنوب غرب محافظة رفحاء.

وتعاملت فرق الدفاع المدني في منطقة نجران مع مشكلة انقطاع الاتصالات في عدد من أحياء مدينة نجران، باعتماد خطة بديلة لتقلي البلاغات وتوجيه الوحدات الميدانية عبر الخطوط الساخنة والأجهزة اللاسلكية بعد تقسيم المدينة إلى مربعات ونشر الدوريات الثابتة والمتنقلة بها لتلقي البلاغات وطلب الاستغاثة ونقلها غرف العمليات.

وباشرت أكثر من 10 فرق ووحدات ميدانية للدفاع المدني بمحافظة الطائف إنقاد وإخلاء 82 أسرة يبلغ عدد أفرادها 496 شخصا من المواقع المتضررة بمركز السر وعدد من المراكز الأخرى باستخدام الطائرات العمودية التابعة للطيران الأمني بعد أن غمرت مياه الأمطار منازلهم وتم تسكينهم في عدد من الشقق والوحدات المفروشة وتأمين كل ما يلزمهم من خدمات الإعاشة والرعاية الصحية، كما واصلت لجان الدفاع المدني الفورية أعمالها في حصر الأضرار وإعادة الأوضاع .

وتلقت عمليات الدفاع المدني بمنطقة الباحة حتى منتصف نهار أمس الخميس ما يقرب من 800 بلاغ شملت 53 بلاغاً عن احتجازات داخل المركبات وتغريز سيارات، بالإضافة إلى الحوادث المرورية.

وعقدت اللجنة الفورية اجتماعاً لمتابعة آثار الأمطار على مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي وقرى المندق والعقيق وقلوة بعدما تسببت الأمطار في سيول في 28 وادي وما نتج عن ذلك من احتجاز عدد من العائلات في وادي "المرية".

وتمكن رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة طوال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية من مباشرة أكثر من 234 بلاغاً, منها 20 عن حالات الاحتجاز للمركبات بمحافظة "الحناكية" وتمكنت إحدى فرق الدفاع المدني بالحناكية من إنقاذ أحد المختلين عقلياً بعد أن جرفه السيل ضمن أكثر من 43 شخصاً ثم إنقاذهم .