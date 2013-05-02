لجان حصر أضرار الأمطار والسيول تواصل عملها في المملكة

أكد نائب مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو أن لجان حصر أضرار الأمطار والسيول تواصل عملها في جميع مدن ومحافظات المملكة لاتخاذ الإجراءات المقررة في مساعدة وتعويض المتضررين وتنفيذ خطط إعادة الأوضاع. وشدد على تواصل جهود رجال الدفاع المدني في مباشرة مهامها لحين انتهاء موجة التقلبات المناخية، وفق ما تنص عليه الخطط التفصيلية المعتمدة للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول.

وأشار العمرو، بحسب ما أوردت صحيفة "الرياض" السعودية، إلى وجود تنسيق كامل بين المديرية العامة للدفاع المدني وكافة الجهات الحكومية الأعضاء ولجان الدفاع المدني في جميع المناطق في تنفيذ تدابير مواجهة الأمطار والسيول وإخلاء المواطنين والمقيمين في المواقع المتضررة إلى مواقع آمنة، وتقديم المساعدات المالية والعينية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين.

إشادة بتفاعل المواطنين

إلى ذلك، أشاد بتفاعل المواطنين في دعم جهود فرق ووحدات الدفاع المدني أثناء مباشرة البلاغات عن الحوادث جراء الأمطار والسيول مؤكداً أن ذلك ليس بأمر مستغرب من أبناء الشعب السعودي بما عرف عنهم من استشعار للمسؤولية الوطنية والنخوة والشهامة في إغاثة الملهوفين وتفريج الكربات ومساعدة كل من يحتاج للمساعدة.

وقال العمرو يجب أن نعي جميعاً مدى خطورة الأمطار والسيول نظراً لطبيعتها الفجائية وما قد يترتب عليها من انهيارات أرضية أو سيول منقولة قد تهدد سلامة الأفراد الذين يتجمهرون في بعض المواقع المتضررة رغم نبل دوافعهم في دعم جهود الفرق والوحدات الميدانية في أعمال الانقاذ والإخلاء.

ولفت اللواء إلى جاهزية خطط الدفاع المدني لتقديم الدعم والإسناد لكافة إدارات الدفاع المدني في جميع المدن والمحافظات التي تضررت من الأمطار والسيول متى دعت الحاجة لذلك مع نشر عدد كبير من وحدات وفرق الإنقاذ المائي، والغواصين في المواقع التي تمثل خطورة عالية - تبعاً لنتائج عمليات رصد وتحليل المخاطر في حالات الأمطار والسيول والمعلومات الواردة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مطالباً جميع المواطنين والمقيمين بالالتزام بإرشادات الدفاع المدني - وأخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلى الأودية والشعاب لتجنب مخاطر السيول المنقولة أو الانهيارات الصخرية والتي قد تحدث بعد توقف الأمطار خلال الأيام القليلة القادمة.