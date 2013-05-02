متابعات لآخر تطورات السيول في مختلف مدن السعودية

تابع الدفاع المدني السعودي عمليات الإنقاذ والإخلاء للمحاصرين جراء السيول والأمطار، حيث أعلن عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إنقاذ شخص حاصرته المياه اليوم في وادي الشبرم في عفيف.

فيما أكد انتهاء العمليات في وادي الجرير بالقصيم، مؤكداً استخراج 3 سيارات محتجزة.

وأعلن الدفاع المدني في تغريدة له عن إخلاء العريف مطلق السبيعي من الطائف إلى الرياض بسبب إصابته أثناء إنقاذه عائلة احتجزت داخل سيل بأحد الأودية.

وبمحافظة المجاردة، أعلن عن استخراج شخصين من سيل منقول من وادي يبه، موضحاً أن صحتهما جيدة.

فيما تم إنقاذ شخص وابنه نتيجة احتجاز سيارتهما جراء الأمطار بمنطقة صحراوية جنوب هجرة ابن عجل.