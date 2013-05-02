وفاة 5 أشخاص بفيروس كورونا في الأحساء شرق السعودية

أعلنت وزارة الصحة رصد 7 حالات إصابة بفيروس كورونا جديدة خلال الأيام الماضية في محافظة الأحساء، توفي منهم خمسة أشخاص، وحالتان في العناية المركزة.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها مساء أمس أن وزارة الصحة تقوم بكل الإجراءات الاحترازية للمخالطين للمصابين حسب الموجهات العلمية المحلية والعالمية بأخذ عينات منهم لمعرفة ما إذا كانت هناك حالات بينهم، مبينة أنها سجلت حتى الآن 17 حالة مؤكدة من هذا المرض على مستوى العالم.

وبينت الوزارة أن فيروس كورونا يعد أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، حيث تمثل 15% من الفيروسات المسببة للأنفلونزا التي تصيب الإنسان، بينما يعد هذا النمط جديداً ولا توجد حتى الآن على مستوى العالم معلومات دقيقة عن مصدر هذا الفيروس ولا طرق انتقاله، كما لا يوجد تطعيم وقائي أو مضاد حيوي كعلاج لهذا الفيروس.