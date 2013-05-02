"البرد" يزين مدينة الطائف.. بعد أن خربتها السيول

بعد أن هاجمت السيول مدينة الطائف غرب السعودية، وتسبب بغرق البيوت وإخلاء 82 أسرة يبلغ عدد أفرادها 496 شخصا، تزينت المدينة التي تعد من أهم مواطن السياحة السعودية اليوم بتساقط البرد والثلوج عليها.

الأمر الذي جعل البهجة تعود لوجوه سكانها وذلك من خلال تناقلهم صور الثلوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث التقطوا صوراً للمنازل والشوارع وأرسلوها كتغريدات.

وشكل البعض من الثلوج المتساقطة والبرد مجسماً لـ"رجل الثلج" وقاموا بإلباسه قبعة على الرأس، ليكتمل تزينه بعينان من الزيتون وأنف من الجزر، وابتسامة من قشر الليمون، وآخر جمع بين تراثيات الصحراء والثلج ليشكل منظراً جميلاً في حوش بيته بآنيات الطعام القديمة.

وتناول المغردون على موقع التواصل تويتر العديد من الصور للثلوج في ما بينهم. كما تناول موقع "يوتيوب" مقطع فيديو للثلوج في مدينة الطائف.