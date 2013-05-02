"رح يا شنب" كادت تودي بحياة سعودي ووالده في الباحة

نُشر مقطع على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" يوضح استهتار بعض الشباب بالسيول والأمطار ومجازفتهم وعدم أخذهم في الحسبان ما قد تسببه من مخاطر, متجاهلين بذلك تحذيرات الدفاع المدني السعودي.

ويظهر في الفيدو قائد مركبة يحاول عبور مجرى سيل "عامر" في بني حسن – الباحة, وسط تشجيع من قبل المتواجدين بالقرب من السيل محاولين تحفيزه بعبارات أطلقوها كـ"رح يا شنب" ليعبر بمركبته إلى الجهة الأخرى وبرفقته والده.

وما إن بدأ العبور بسيارته حتى بدأ السيل يغطيها ليغير مسارها نحو التيار الجارف, الأمر الذي كاد أن يودي بحياته وحياة والده لولا تدخل البعض لإنقاذهم, مخلفين وراءهم سيارتهم التي لم تصمد لثوانٍ أمام قوة تيار السيل.

ولم يكن هذا المقطع هو الأول من نوعه فقد نشر مقطع آخر يظهر فيه 4 شباب يجلسون على أطواق نجاة والسيل يجرفهم دون اكتراث منهم, حيث كانوا يضحكون مبتسمين لكاميرا صديقهم الذي كان يقف على إحدى الصخور بالقرب من أحد السيول ويقوم بتصويرهم.

من جهتها طالبت مديرية الدفاع المدني من المواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات السلامة والتعامل مع مثل هذه الأحداث بحذر, إلا أن البعض يتسبب بضغط كبير على الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ, بسبب تجاهله لهذه الإرشادات الأمر الذي يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.