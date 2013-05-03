أمير منطقة عسير: المقاول يتحمل مسؤولية انهيار سد تبالة

أكد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن من يتحمل مسؤولية انهيار سد تبالة، هو الذي عهد بتنفيذ المشروع للمقاول الأقل سعراً وليس الأكفأ، داعيا لوضع الأمور في نصابها وتغيير نظرة ترسية المشاريع بحيث تكون للأكفأ وليس للأقل عرضاً، نقلا عن صحيفة "عكاظ" السعودية، الجمعة 3 مايو/أيار.

وأشار إلى أن ما شاهده على أرض الواقع من عمل المقاول لا يعدو كونه مجموعة ردميات بسيطة لا ترتقي إلى اسم مشروع سد، وأن هذا المشروع كان يفترض أنه شارف على الانتهاء مقارنة بعمره الزمني المحدد بست سنوات.

ومن ناحية أخرى، طمأن أمير منطقة عسير، العاهل السعودي، عبدالله بن عبدالعزيز، على سلامة وصحة المواطنين في منطقة عسير، خاصة في محافظة بيشة، إثر الأمطار الأخيرة التي تسببت في انفجار سد تبالة.

وقال أمير المنطقة: لقد شاهدت في زيارتي لموقع الحدث أن المقاول الذي تسلم المشروع لم يكن على قدر المسؤولية، حيث مضى على تسلمه المشروع ست سنوات ولم ينجز منه إلا جزءا بسيطا لا يكاد يذكر، وهذه غلطة كبرى من الوزارة نفسها التي تقوم بترسية المشاريع التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر على مقاولين غير أكفاء، وكان عليها احترام ما يمس حياة المواطن، فلولا الله تعالى وبسالة الدفاع المدني لحدثت كوارث، ولكن الحمد لله جرى تنبيههم قبل انفجار السد بفترة كافية جداً مما ساهم في إنقاذ حياة المواطنين.



وأوضح خلال وقوفه، الخميس، على الأوضاع الميدانية في محافظة بيشة بحضور المحافظ ، محمد بن سعود المتحمي، أن الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية متواصلة ومستمرة على مدار الساعة لأجل مساعدة المواطنين وتوجيههم بالبعد عن أماكن الخطورة والأودية حفاظاً على سلامتهم.

وأشار إلى أنه طمأن خادم الحرمين الشريفين خلال اتصال هاتفي مساء الخميس على عدم وقوع ضحايا أو خسائر، آملا أن تخضع جميع المشاريع المقدمة لخدمة المواطنين إلى الاشتراطات القصوى للسلامة والأمان.