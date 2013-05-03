الأحساء: أطفال يغنون للمطر... وآخرون يغرقون في منازل متهالكة

يداوم أطفال الأحساء بالسعودية على أداء العادات الشعبية المرتبطة بالمطر، التي لم تندثر خلف إيقاع الحياة المتسارع، فما إن تتلبد السماء بالغيوم، وتوحي الأجواء بمطر مقابل، حتى يسارع هؤلاء الأطفال، وبخاصة في القرى، إلى الخروج من منازلهم، وترديد أهازيج شعبية قديمة، يقول مطلعها "طق يا مطر طق ..."، تعبيراً عن فرحهم بهذه الأجواء، وبخاصة بعد أن شهدت كميات الأمطار شحاً، قابلها غبار كثيف، تربع على الصدور لأشهر. حينها يكون الاحتفال بقطرات المطر المتساقطة مبررا، نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية، الجمعة.



ويعمد سكان بعض المنازل إلى تجديد علاقتهم الحميمية بالمطر، من خلال وضع أوان فوق السطح، لتمتلئ بمياه المطر، التي يقبل على شربها البعض، ظناً منهم أنها تحمل الشفاء في حال المرض. بينما يجدها آخرون نقية ومفيدة للجسم.

ويختلف الاحتفال بالمطر في قرى الأحساء. إذ يقتصر على الأطفال الذين يهربون من المنازل، بحثاً عن البلل واللعب في وسط المطر، وهم يضعون على رؤوسهم قماش الخيش. في ما يعمد بعضهم إلى الاستعانة بأواني المطبخ.



وأبدى كثيرون تفاؤلهم إثر هطول هذه الكميات القليلة من الأمطار، بأن يكون عاماً خالياً من الغبار. ويقول عبدالله الهواس (70 سنة): "مرت علينا في السنوات الماضية، أجواء مماثلة، حتى إن منازل تهدمت، نتيجة عدم توقف المطر، بل إن طرق القرية تحولت إلى اللون الطيني، نتيجة نحت الأمطار جدران المنازل. والأجواء الحالية تذكرني بذلك الزمان"، موضحاً أن "استمرارية المطر تعني أننا لن نشهد أجواء مغبرة مثل الأعوام الماضية، خصوصاً الماضي، الذي اختنقنا فيه. لأن المطر يمنح التربة الرطوبة اللازمة لتبقى ثابتة، لذا نحن متفائلون بعام جميل".



وفي المقابل، هناك من أبدى عدم ترحيب بالمطر، ومنهم أصحاب المنازل المتهالكة. وتشكل هذه المنازل نسبة كبيرة من منازل الأحساء. وفيما تقل في المدن الرئيسة، مثل الهفوف والمبرز، فإن القرى الشرقية والشمالية، تزدحم بها. وتعاني هذه المنازل من سوء البناء، وضعف الصيانة.

ويقول محمد عقيل (صاحب منزل شعبي): "لا يمكن أن ننام بأمان في حال استمرت الأمطار لأكثر من يوم، فما بالك إذا لم تتوقف لأيام"، مضيفاً "يمكن أن يرى البعض هذا المطر نعمة. لكننا نجده نقمة. في ظل طرق غير معبدة تحيط ببيوتنا. وعدم وجود مشاريع لتصريف الأمطار".