حين تستيقظ على "كارثة"

أصبحت "الكوارث" وقوداً لـ"الوعي" تزيده وترفع مستواه لدى المواطنين أكثر من أي حملةٍ توعوية تقيمها مؤسسات الدولة وتصرف عليها الأموال!

في كوارث أسبوع الأمطار التي خلفت نحو 16 وفاة، أصبح المواطنون أكثر وعياً بوسائل السلامة ومخاطر السيول أكثر من كل ما قدمته فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني" التي تزعجنا بها مديريات الدفاع المدني في المناطق كل عام.



خلال كوارث الأمطار أصبح لدينا وعي وإدراك واهتمام بقراءة أحوال الطقس ومتابعة تقلباته أكثر من النشرات الجوية التي تبثها الرئاسة العامة للأرصاد والتي لا تلفت الانتباه، فالتحذيرات من سوء الأحوال الجوية تنتشر بين عامة الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تتحدث بها الجهات الرسمية، ويعلم بها الطلاب قبل أن تصل مدارسهم التحذيرات.



في وقت مضى بحت الأصوات في الحديث عن أهمية العمل التطوعي للمجتمعات، ولم يتفاعل الشباب مع كل تلك التوجيهات وأهملوها لأنها "كلام في كلام"، لكنهم انطلقوا من تلقاء أنفسهم إلى العمل التطوعي في المساعدة والإنقاذ ابتداءً من كارثة سيول جدة الأولى وما تلاها من كوارث في الرياض وحائل وتبوك ومناطق الجنوب، حتى أصبحت ثقافة المغامرة بالنفس من أجل الآخرين متوافرة، وثقافة مد يد العون والمساعدة واجبة على الشباب.



لا نتمنى الكوارث ولا نحب ذكرها.. لكن لها الفضل من باب "رب ضارة نافعة"، في تثقيفنا وتوعيتنا.. وأكبر من ذلك في كشف سوء البنية التحتية لـ"بعض" المدن وضعف الرقابة، وفشل "بعض" المشاريع في خدمة الوطن والمواطن وقت الحاجة لها بينما كانت "مفخرةً" لـ "بعض" المسؤولين قبل أن تغطيها السيول وتغرقها الأمطار.



كل الأرقام تشير إلى أن الدفاع المدني بذل جهداً كبيراً طوال أيام المطر لإنقاذ المحتجزين، وجهداً أكبر منه في إطلاق التحذيرات والتوجيهات، لكني أعتقد أن "الدفاع المدني" يحتاج بعد انقشاع "غيوم البيضاء" إلى مراجعة طرق تواصله مع المجتمع، واستغلال "فوائد الكارثة" في تفعيل "العمل التطوعي" تحت مظلته؛ وإشراك المجتمع في وسائل التواصل الجديد ليكون المجتمع عوناً له لا معطلاً لعملياته وأنشطته بالتجمهر والإنقاذ الخاطئ والمهلك.

(بين قوسين)

الشباب فيه خير.. والكوارث أكبر اختبار لمعادن شبابنا.

نقلا عن صحيفة "الوطن" السعودية