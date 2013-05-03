قالوا وقلنا

•• قالت «عكاظ» : لجنة خماسية تسحب صلاحيات تعليق الدراسة من مديري المدارس.

• قلنا : أكيد .. لأن التعليق أصبح أصلا والدراسة استثناء !!.

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•• قالت «الجزيرة» : الضمان الاجتماعي ينفي صرف مساعدة مقطوعة لمن تقل رواتبهم عن ثمانية آلاف.

• قلنا : أي أن المساعدة لمن تزيد رواتبهم عن الثمانين ألفا فقط ؟!!.

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•• قالت «عكاظ» : مقاولو الباطن يعبثون والجهات المسؤولة تصمت.

• قلنا : مقاولو الباطن يشبعون البطون !!.

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•• قالت «واس» : الصحة ترصد سبع إصابات جديدة بفيروس كرونا بالأحساء توفي منهم خمسة !!.

• قلنا : نتيجة متوقعة لوفاة الطب الوقائي.

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•• قالت وكالة «ي ب ا» : معلمة أمريكية تهدي تلميذتها كليتها.

• قلنا : عندنا معلمات سعوديات أهدوا أرواحهن !!.

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•• قالت «عكاظ» : قرد هارب يعرقل الحركة بالمدينة المنورة !!.

• قلنا : بئس حركة يعرقلها قرد !!.

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•• قالت «ديلي ميرور» : وزير الخزانة البريطاني يطبق التقشف على قطته بوضع طوق رقبة رخيص !!.

• قلنا : الأهم كم مساحة الطوق ؟!!.

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•• قالت «ي. ب. ا» : امرأة أمريكية تصاب بصدمة بعد دخولها حمام السيرك لتجد بداخله نمرا !!.

• قلنا : ليت عندنا حمامات عامة ولو وجدنا فيها أسدا !!.

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•• قال وزير الزراعة لـ «عكاظ» : الزراعة ليست مسؤولة عن الخزن الاستراتيجي للمحاصيل الغذائية !!.

• قلنا : حتى الجراد يقول لست مسؤولا عن إتلاف المحاصيل الغذائية !!.

نقلا عن صحيفة "عكاظ" السعودية