قالوا وقلنا

•• قالت «عكاظ» : لجنة خماسية تسحب صلاحيات تعليق الدراسة من مديري المدارس.
• قلنا : أكيد .. لأن التعليق أصبح أصلا والدراسة استثناء !!.
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•• قالت «الجزيرة» : الضمان الاجتماعي ينفي صرف مساعدة مقطوعة لمن تقل رواتبهم عن ثمانية آلاف.
• قلنا : أي أن المساعدة لمن تزيد رواتبهم عن الثمانين ألفا فقط ؟!!.
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•• قالت «عكاظ» : مقاولو الباطن يعبثون والجهات المسؤولة تصمت.
• قلنا : مقاولو الباطن يشبعون البطون !!.
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•• قالت «واس» : الصحة ترصد سبع إصابات جديدة بفيروس كرونا بالأحساء توفي منهم خمسة !!.
• قلنا : نتيجة متوقعة لوفاة الطب الوقائي.
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•• قالت وكالة «ي ب ا» : معلمة أمريكية تهدي تلميذتها كليتها.
• قلنا : عندنا معلمات سعوديات أهدوا أرواحهن !!.
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•• قالت «عكاظ» : قرد هارب يعرقل الحركة بالمدينة المنورة !!.
• قلنا : بئس حركة يعرقلها قرد !!.
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•• قالت «ديلي ميرور» : وزير الخزانة البريطاني يطبق التقشف على قطته بوضع طوق رقبة رخيص !!.
• قلنا : الأهم كم مساحة الطوق ؟!!.
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•• قالت «ي. ب. ا» : امرأة أمريكية تصاب بصدمة بعد دخولها حمام السيرك لتجد بداخله نمرا !!.
• قلنا : ليت عندنا حمامات عامة ولو وجدنا فيها أسدا !!.
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•• قال وزير الزراعة لـ «عكاظ» : الزراعة ليست مسؤولة عن الخزن الاستراتيجي للمحاصيل الغذائية !!.
• قلنا : حتى الجراد يقول لست مسؤولا عن إتلاف المحاصيل الغذائية !!.
نقلا عن صحيفة "عكاظ" السعودية