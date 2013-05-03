«سنتين».. نوال الزغبي‏

سأبدأ بجملتها: «لذلك أطلب من كل مسؤول أن ينجدني.. أخشى أن يقتلهم جميعاً، فقد قتل خالد ومتعب من قبل». وانتظرت أنا وطال انتظاري وأنا أقرأ وأمشط الصحف تمشيطاً مثل «كولمبو» عن خبر يخبرنا بأن الاستنفار بدأ في البحث عن الأب وبناته المختفيات تحت الخطر ولم أجد.



أسمع أصوات أطفالها يستغيثون بها وهم يخبرونها بأن الأب يضرب الابنة الصغرى ضرباً مبرحاً، وقريباً قريباً إذا لم يحدث تدخل متكامل من الأجهزة الأمنية والاجتماعية والثقافية والدعائية والقانونية كافة، سنسمع أنه قتل إحداهن أو قتلهن جميعاً، وعندها سنسمع أصوات الخبراء والخبيرات وهم يحللون الحدث «ببراعة» ويسدل الستار على جريمة شنعاء بكل المقاييس أسهمت في تفاقمها جهات كثيرة مع الاعتذار للجميع، ولكن الكلمة أمانة ويجب أن يتحمل صاحبها مسؤوليتها أمام الله وأمام قلبه وضميره وقرائه وأمام المجتمع كافة.



القصة لمَن لا يعرفها ولم يتمكن من فهم ما أعنيه، قصة سيدة متزوجة من رجل قام بقتل طفله خالد (عامان ونصف العام)، وما زلت أحتفظ بالصورة لو كانت الجريمة نفسها، فالضحية التي احتفظت بصورته حتى اللحظة اسمه خالد أيضاً، وفقد روحه بالطريقة نفسها أيضاً.



المهم في هذا الحدث الشنيع، أن القاتل حُكِم عليه بالسجن عامين فقط، وخرج من السجن من دون دراسة وبحث اجتماعي نفسي صحي قانوني، قبل أن يعود ليستلم عائلة عبارة عن زوجة وأطفال، ليعود ويعذب طفلاً آخر له بطريقة بشعة أدت إلى مقتله، وتمّ سجنه ولم يذكر الخبر مدة عقوبته على قتله طفلاً للمرة الثانية. وينبغي هنا لنا أن نتوقف ونسأل أنفسنا.. على أي أساس حُوكم على الجريمة الأولى بالسجن عامين؟ وعلى أي أساس تمّ إطلاق سراحه وهو يشكل خطراً فادحاً على أطفاله وزوجته وعلى المجتمع بأسره؟ هل خضع للعلاج النفسي؟ كيف حكم عليه القاضي في الجريمة الثانية بالسجن أيضاً ليخرج بعدها إلى الأسرة ذاتها ويمسك بأرواح زهور يانعة ما زلن يتذكرن يوم الجريمة الأولى، والثانية ربما مسحت الأم آثار الدماء من على حائط المنزل، ولكن آثار الدماء رُسمت داخل رؤوسهن الصغيرة إلى الأبد؟



سؤالي الثاني.. على أي أساس عادت الأم بصغيراتها إليه على رغم أني أتفهم جيداً ولا أوافق عليه موقفها، كاختصاصية اجتماعية أتعامل يومياً مع حالات الإدمان وأسمع أنّات الأُسر وأحياناً صرخاتهم؟ الأم المكلومة لامها الكثيرون والكثيرات على عودتها إلى الحياة مع رجل، أفقد ضناها الأول روحه بصورة بشعة، ثم قام برفس الثاني وضربه بالطريقة نفسها حتى لحق بأخيه الرضيع.



المرأة تضعف وتضعف وتستسلم وترضى، لأنها لم تجد خلفها مؤسسة رسمية تمنعها من العودة إلى زوجها، وتُمنع تحت طائلة القانون للحفاظ على مَن تبقى لها من أطفال. «مؤسسة رسمية» في صورة متكاملة اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً قانونياً، فهل هي وجدت ربع ما ذكرته.. حتى نسارع بلومها؟



منذ قراءتي للخبر الشنيع وأنا أتوقف عند كلمة واحدة فقط، رددتها حتى ملّ منّي كل مَن حولي، فقررت الصمت وصوت نوال الزغبي يملأ مسامعي وهي تردد «سنتين وأنا أحايل فيك»! سأرحل ولن أزيد عن ما ذكرته من تساؤلات وأترك لكم هذا الخبر، اقرأوه بضمائركم واعقدوا ما شئتم من مقارنات. فقد ذكر الخبر ما يلي: «يواجه زوجان بريطانيان السجن بتهمة إهمال كلبيهما الأليفين بصورة سيئة جداً أدت إلى وضع حد لحياتيهما».



فبحسب صحيفة «الديلي ميل»، أن فيكتوريا سامز (35 عاماً)، وزوجها ديفيد (38 عاماً)، أقرّا أمام محكمة التاج في مدينة دارلينغتون بجرم التسبب في معاناة لا داعي لها لحيوان، وأضافت أن الجمعية الملكية لمنع إساءة معاملة الحيوانات عثرت على الكلبين في حال صحية سيئة جداً، ويعيشان بقفص في الهواء الطلق محاطين بالبراز، واضطرت إلى إعدامهما. وأشارت الصحيفة إلى أن الجمعية وجدت أحد الكلبين هزيلاً جداً ويعاني من التهاب المفاصل وغير قادر على الوقوف، والكلب الثاني في حال يُرثى لها وعلقت قطعة من العظم داخل فمه في شكل جعله غير قادر على تناول الطعام، مما سبب له عدوى الكزاز وقالت: «إن قاضي المحكمة حذّر الزوجين من أنهما سيواجهان عقوبة سجن نظراً إلى خطورة القضية، ونصحهما بالحصول على تمثيل قانوني قبل أن يصدر في حقهما الحكم الشهر المقبل!



أتمنى من مجتمعي الذي «هلكنا بمؤتمرات دعائية» عن الحد من العنف والذي يحمّل الضحايا مسؤولية الجريمة، أن يحاول الاقتداء بالجمعية السابقة الذكر وأن يحاول ابتعاث مهتمين ليعرفوا كيف استنفرت جمعية بكاملها من أجل إساءة تعامل كلبين تعرضا إلى خطورة!



نقلا عن صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية