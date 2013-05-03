24 شخصاً غرقوا في مناطق مختلفة جراء السيول بالسعودية

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن عدد الضحايا جراء سيول السعودية وصل إلى 24 غريقاً في جميع مناطق المملكة.

وقالت المديرية إن محافظة الطائف كانت الأكثر في عدد الضحايا، حيث وصل إلى 7 وفيات، تليها محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة جنوب السعودية بـ5 وفيات، ومحافظة الخرج 3، ومحافظة الأفلاج 3 التابعتين لمنطقة الرياض.

كما كانت حالات مفردة في كل من: المدينة المنورة، محافظة الحريق، محافظة المجمعه، محافظة القويعية، محافظة بيشة، وخميس مشيط.

واضطرت المديرية لإيواء الأسر المتضررة لقرية تبالة التابعة لمحافظة بيشة في مدارس حكومية ريثما يتم توفير إسكان مجهز والذي أقرته اللجنة الفورية التي عقدت في بيشة.

وما زالت أعمال الإغاثة مستمرة بمركز "ردوم" بتهامة شهران التابع لمنطقة عسير بعد موجة الأمطار المفاجئة التي لم تعلنها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلا في وقت متأخر.

هذا وقد وصل معدل الأمطار في بعض المناطق لأكثر من 100 ملم، بينما تجاوز هذا المعدل في المناطق الجنوبية والتي وصلت إلى أكثر من 120 ملم.

وما زالت المديرية تتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأوضح التقرير أن ذلك يشمل العاصمة الرياض، والخرج، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وعسير، جازان، والباحة، والطائف، ونجران، ووادي الدواسر، والدوادمي، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية.