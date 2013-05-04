أمير الباحة: إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من فيضان سد العقيق

قال أمير منطقة الباحة، مشاري بن سعود، في اتصال مع "العربية"، إن إطلاق صافرات الإنذار هو فقط بهدف تحذير المواطنين من أخطار السيول، مؤكدا أن الصافرات ربما تحدث الذعر لدى الناس ولكن لا يوجد خطر إن شاء الله على سلامتهم. وأضاف الأمير أنه لم يتم تسجيل إصابات في صفوف المواطنين، وأن السلطات تتكفل بالحالات الطارئة.

ومن جهته، أكد الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، المقدم جمعان بن دايس الغامدي، أنه بسبب ارتفاع منسوب مياه سد العقيق وبداية فيضانه باتجاه مجرى الوادي، تم إطلاق صافرات الإنذار كإجراء احترازي لتنبيه المواطنين والمقيمين من خطر البقاء في مجرى مياه السد، وعدم المجازفة بعبورهم له، أو البقاء فيه لما قد يسببه ذلك من احتجاز وضرر لهم ولمركباتهم.

وقال: "لما لجانب التوعية الوقائية من اهتمام بالغ في تنبيه المواطنين وتحذيرهم، فإننا ننصح جميع الأهالي وسكان القرى القريبة من مجرى مياه السد بعدم الخوف والهلع عند سماع أصوات صافرات الإنذار، حيث إن هذا الإجراء هو احترازي يستخدم فقط لتنبيه الإخوة المعرضين لخطر البقاء في داخل مجرى المياه".

وأكد المقدم الغامدي، تكثيف دوريات السلامة التي تقوم بتنبيه السكان وقائدي المركبات والرفع بتقاريرها اليومية عن جميع الملاحظات، مشيراً إلى حرص مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة على سلامة الجميع، وتوفير الحماية اللازمة لهم بعد الله.