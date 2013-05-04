الأرصاد السعودية: تقلبات المناخ مستمرة حتى منتصف مايو

أكد المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة، حسين القحطاني، في اتصال مع قناة "العربية"، على امتداد حالة الأمطار الخفيفة والمتوسطة في بعض المناطق في السعودية، لاسيما فوق المرتفعات الجبلية والمناطق الجنوبية الداخلية، ولفت إلى أن معدل الأمطار الذي تساقط بلغ الـ100 ملل، خلال الأسبوع المنصرم، وقد تستمر الأمطار حتى الثلاثاء القادم، وشدد على أن حالة عدم الاستقرار في الأجواء المناخية مستمرة حتى منتصف مايو/أيار.

إلى ذلك، توقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مع نشاط في الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة، وتوقعت أن تشمل الرياح معظم المناطق وأجزاء من وسط المملكة تشمل (العاصمة الرياض، والخرج، والدوادمي والقصيم) وتمتد لتشمل أجزاء من شرق المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تشمل (مكة المكرمة والمدينة المنورة).

كما توقعت تكّون الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. وجاء في تقرير الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، وحركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.