التربية والتعليم تسمح برياضة البنات في المدارس الأهلية

وجّه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد تعميماً لجميع إدارات التربية والتعليم في المملكة، يقضي باعتماد جملة من الضوابط والاشتراطات التي من شأنها تنظيم أنشطة اللياقة الصحية في مدارس البنات الأهلية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني لـ"العربية.نت" على أن التعميم يسعى لمعالجة بعض الأمور الخاصة باللياقية البدنية للبنات في المدارس الأهلية، مشدداً على أن هذا الإجراء ينطلق من تعاليم ديننا الحنيف التي أباحت للمرأة ممارسة هذه الأنشطة وفق ضوابط شرعية، أكد عليها مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله) في إحدى فتاويه المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لسماحته.

وقال: "التعميم واضح وهو يسعى لمعالجة بعض الأمور، لوجود بعض الممارسات تحتاج للضبط في المدارس الأهلية بما يتعلق باللياقة البدنية، والتي لأجلها شدد وزير التربية والتعليم على جميع المدارس الأهلية ضرورة توفير أماكن ملائمة ومجهزة ومعدة خصيصاً لهذا الغرض، مع التأكيد على الاقتصار على الأنشطة الملائمة لكل مرحلة عمرية، والالتزام بالزي الساتر والمحتشم".

كما أكد تعميم وزير التربية والتعليم على ضرورة إعطاء الأولوية في التعيين للإشراف على هذه الأنشطة للمعلمات السعوديات وفق متطلبات شغل مثل هذه الوظائف في القطاع الخاص، على أن يتم تكثيف عمليات التدريب والتأهيل لهن حسب الحاجة.

وأشار الدخيني إلى أن هذا التعميم جاء بعد متابعة الوزارة لبعض مدارس البنات الأهلية وملاحظة قيام بعضها بتنفيذ أنشطة لياقة صحية كانت في معظمها في إطار الاجتهادات ولم تخضع لضوابط محددة، أو إطار تنظيمي يحقق المصلحة التربوية والتعليمية للطالبات ويراعي الصحة العامة لهن.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا التعميم جاء بعد متابعة الوزارة لبعض مدارس البنات الأهلية، وملاحظة قيام بعضها بتنفيذ أنشطة لياقة صحية كانت في معظمها في إطار الاجتهادات، ولم تخضع لضوابط محددة، أو إطار تنظيمي يحقق المصلحة التربوية والتعليمية للطالبات ويراعي الصحة العامة لهن.