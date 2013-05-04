الحكم على خلية إجرامية بالسجن 65 عاماً و159 سوطاً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم السبت أحكاماً بالسجن بحق الخلية المكونة من 24 متهماً، والذين أدينوا بالانضمام لجماعات قتالية خارج البلاد وتزوير جوازات سفر، وتنسيق خروج بعض الشباب إلى مواطن القتال، والتستر على عدد من المطلوبين، والافتيات على ولي الأمر.



وحضر جلسة النطق بالحكم 21 متهماً وتغيب ثلاثة متهمين (1-16-19)، وجميع المتهمين في القضية مطلقو السراح ما عدا أربعة موقوفين، وهم (2-5-15-18)، وقرر القاضي تعزير المتهم الثاني بسجنه 5 سنوات، والثالث 6 سنوات، والرابع 3 سنوات، والخامس 6 سنوات، والسادس 5 سنوات، والسابع 4 سنوات، والثامن 3 سنوات، والتاسع 5 سنوات، والعاشر 4 سنوات وجلده 79 سوطاً على شبهة تناوله مادة الحشيش.



كما حكم القاضي على المتهم الحادي عشر بالسجن 3 سنوات، والثاني عشر 3 سنوات، والثالث عشر 4 سنوات، والرابع عشر 3 سنوات، والخامس عشر 5 سنوات و80 سوطاً على جريمة شرب المسكر، والسابع عشر 3 سنوات ، والثامن عشر 3 سنوات، والعشرين سنتين، والحادي والعشرين شهرا واحدا، والثاني والعشرين شهرين، والثالث والعشرين شهرين، وإخلاء سبيل المتهم الرابع والعشرين لعدم الثبوت، وإيقاف النظر في دعوى المتهم السادس عشر حتى ورود ما يثبت أهليته شرعاً.

واعترض المدعي العام وجميع المتهمين الحاضرين على الحكم الصادر من المحكمة الذين أجمعوا بالاعتراض على الحكم.