السعودية: صدور أحكام على 2145 متهماً بدعم الإرهاب

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد البكران، أن المحكمة الجزائية المتخصصة نظرت منذ إنشائها حتى شهر جمادى الآخرة الحالي 1514 قضية، منها 1082 قضية انتهت بالحكم، و419 قضية تحت النظر. وبين أن عدد المتهمين المحالين للمحكمة بلغ 4980 متهماً، وعدد المحكومين 2145 محكوماً، وعدد المتهمين الذين ما زالت قضاياهم تحت النظر 2800 متهم.

وأشاد البكران بما تقوم به المحكمة الجزائية المتخصصة من جهد ملموس في نظر القضايا المعروضة عليها، شاكراً رئيس وقضاة المحكمة الجزائية المتخصصة (الابتدائية والاستئناف) على ما يبذلونه من جهد في نظر القضايا بعدل وإنصاف يلمسه الجميع.

وأضاف: "على الرغم من تداخل بعض التهم وتعقيداتها فإن الأحكام الصادرة منهم تستحق الإشادة، لتميزها بالتسبيب الذي يهيئ للحكم قبل إصداره، بالإضافة للاستقلالية التي نفاخر بها ضمن ما تميز به قضاؤنا ولله الحمد". وأكد أن دعم المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل، الدكتور محمد العيسى، للمحكمة من خلال زيادة عدد القضاة من 10 حتى أصبح 17 قاضياً، كان عاملاً مهماً للتسريع في نظر القضايا والبت فيها.