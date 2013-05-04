السعودية.. راتب شهر للدفاع المدني وتعويضات للمتضررين

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بحصر خسائر الأمطار خلال شهر لتعويض المتضررين، كما أمر بصرف راتب شهر كامل لرجال الدفاع المدني.

وجاء توجيه العاهل السعودي لوزارتي المالية والداخلية بحصر جميع الخسائر التي سببتها الأمطار للمواطنين، أياً كان نوعها خلال مدة لا تتجاوز شهراً.

وأشار الملك عبد الله إلى "الاستعانة بلجان من المحافظات بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة المالية لإنهاء هذا الموضوع في المدة المحددة، لننظر في تعويضهم عما تكبدوه من خسائر".

وأشاد العاهل السعودي برجال الدفاع المدني مقدرا لهم جميعاً ما قدموه من تضحيات وإخلاص في العمل، وأمر وزارة المالية بصرف راتب شهر لجميع رجال الدفاع المدني.

وفي اتصال هاتفي على شاشة "العربية"، مع الفريق سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني، قال: "إن متابعة خادم الحرمين للأمطار جاءت منذ الوهلة الأولى، وهي نابعة من حرصه على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، والأوامر التي جاء بها ماهي إلا دليل على اهتمامه بالمواطن".

وأضاف التويجري: "ليس هناك ضحايا من رجال الدفاع المدني، بل إصابات لبعض الضباط، ويقوم الدفاع المدني بتعيين لجنة لحصر الأضرار، تحت إشراف إمارة المنطقة، وفي مدة لا تتجاوز العشرة أيام، ترفع بعدها لوزارة الداخلية".