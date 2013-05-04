شلالات أمطار في الباحة والنماص في أعقاب سيل جارف

رسمت شلالات الأمطار التي هطلت على محافظة النماص مناظر خلابة لفتت الأنظار أثناء تساقطها بكميات غزيرة بين الهتان والغزيرة، لتمتزج قطرات المطر مع العشب ومرور السحاب الذي يطل من جبالها الشاهقة.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات العقيق والقرى وبلجرشي والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

شلالات الأمطار التي هطلت على النماص والباحة رسمت مناظر خلابة شلالات الأمطار ‹ › شلالات الأمطار ‹ › شلالات الأمطار ‹ › تجمع أمطار ‹ ›

كما أمطرت سماء مدينة تبوك بشكل خفيف، وصل مركز بجده وضواحيه وادي محفار، وجبل حوض، وأم بريرة، وأودية ظم والمرجهن وشهب ومصدار وركك، كما شملت مركز البديعة وضواحيه بخته، والبدع، والبديعة، وعلى مركز حالة عمار، ومركزي علقان والزيتة بمحافظة حقل.