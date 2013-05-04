طفل يحمي تيساً من الغرق في السيل يشد المغردين السعوديين

تداول مغردون في "تويتر" صورة طفل سعودي يحمل صغير ماعز ليحميه من السيول التي جرفت المكان على إثر المطر الغزيز الذي عم أرجاء مختلفة من السعودية، في لفتة حرّكت مشاعر وتعليقات المغردين.

واختلفت تعليقات المغردين على الصورة، لكنها كلها كانت تصب في إنسانية الطفل الذي فكّر في إنقاذ صغير لا يستطيع أن ينقذ نفسه من السيول التي داهمت المكان.



وتبدو الصورة كأولى الصور تحت "هاشتاق" السيول، والأكثر مشاهدة وتداولا بحسب عدد من الحسابات المتخصصة في التغريدات واسعة الانتشار لدى السعوديين.



ولم يكن واضحا موقع تصوير الصورة، حيث لا تبدو أي معالم فيها سوى الصبي والتيس الصغير بين يديه، والماء الذي يغطي المكان ويحيطه.

الصورة تحكي قصة الحرص على الحياة، والرحمة التي جُبل عليها البشر، والكثير من الأمل في مستقبل السعودية، في وسط محنة السيول التي راح ضحيتها أكثر من 20 إنسانا.



يذكر أن السعودية تعيش ظاهرة ماطرة في معظم مناطقها، خاصة في منطقة الرياض، حيث أكد عدد من خبراء الطقس والمناخ أن هذه الظاهرة لا تتكرر إلا بعد عقود طويلة، ومن المرجح بحسب رئاسة الأرصاد السعودية أن تستمر أسبوعا قادما.