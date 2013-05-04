موجة غبار مفاجأة تطال المنطقة الوسطى من السعودية اليوم

بعد غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة الوسطى خلال الأسبوع الماضي يبدو أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لم تتنبأ بما سيحدث من تغيرات مناخية، فقد تفاجأت المنطقة بموجة غبار طالتها عصر اليوم، في عدد من المدن.

وأطلقت الرئاسة اليوم تحذيرات، تحسباً لموجة السحاب الممطرة على أجزاء من العاصمة الرياض والمدن المجاورة، ولكن سرعان ما تغيرت الحال بعد تعرض منطقة القصيم ومحافظات الزلفي والمجمعة وشقراء والقويعية لموجة غبار شديدة، علما أنه من المتوقع أن تطال مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها .

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، حسين القحطاني، لـ"العربية.نت" أن "موجة الغبار هابطة بسبب تكون السحب الرعدية الممطرة، والتي تأتي بعدها أمطار من متوسطة إلى غزيرة في معظم الأحيان يصاحبها موجة باردة".

وأبان المتحدث أن الموجة لن تستمر طويلا، فسرعان ما تتلاشى، باعتبارها موجة سريعة غير ضارة، بل قد تأتي بالنفع وهطول الأمطار.

وأظهرت الصور التي التقطتها عدسات المواطنين في منطقة القصيم حجم كتلة الموجة التي اندفعت وعمت المنطقة في غضون دقائق، بحسب ما أفاد بعضهم.

وسرعان ما امتلأت وحدات الطوارئ في المستشفيات بالعديد ممن استعانوا بأجهزة البخار جراء هذه الموجة.

وما زال هطول الأمطار مستمرا في المنطقة الجنوبية، وخاصة في نجران وعسير، مع هطول أمطار متوسطة في منطقة حائل.

يذكر أن آخر بيان لرئاسة الأرصاد قد صدر صباح اليوم، وتحدث عن احتمالية هطول أمطار على عدد من المدن دون أن يتطرق لذكر أي موجة غبار قد تعم أرجاء المنطقة الوسطى.