الحصيلة الأخيرة لعدد ضحايا الأمطار تصل إلى 25 شخصاً

بلغت الحصيلة الأخيرة لعدد المتوفين جراء الأمطار والسيول في السعودية 25 شخصاً قضوا غرقاً، وتوزعت على النحو التالي: في المدينة المنورة 1، محافظة العقيق 6، محافظة الخرج 3، محافظة الأفلاج 3، محافظة الحريق 1، محافظة المجمعة 1، محافظة القويعية 1، محافظة الطائف 7، محافظة بيشة 1، محافظة خميس مشيط 1.

فيما بلغ عدد المفقودين 3 توزعوا بين حائل 1 و 2 في الباحة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قد وجه بحصر خسائر الأمطار خلال الفترة الماضية التي ضربت عدة مناطق في السعودية، وذلك لتعويض المتضررين، كما أمر بصرف راتب شهر كامل لرجال الدفاع المدني.

وجاء توجيه العاهل السعودي لوزارتي المالية والداخلية بحصر جميع الخسائر التي سببتها الأمطار للمواطنين، أياً كان نوعها خلال مدة لا تتجاوز شهراً.