الشورى يناقش مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، أمس، اجتماعها الثاني للسنة الأولى من دورته السادسة برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث نظرت في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وأحالتها على جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ".

ووافقت الهيئة على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم المعاد إلى المجلس، وفقاً للمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حماية الطفل المعاد، وفقاً للمادة 17 من نظام المجلس، وتقريريها بشأن مقترح تعديل المادة 6 من مشروع نظام الضمان الاجتماعي، ومقترح مشروع نظام رعاية كبار السن في المملكة.

وأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تمت الموافقة على إحالة عدد من مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فيما أقر المجتمعون جداول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة.