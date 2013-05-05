العثور على جثة أحد المفقودين الثلاثة في أمطار الباحة

تمكّنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الأحد 5 مايو/أيار، من العثور على جثة أحد المفقودين جرّاء السيول الناجمة عن هطول الأمطار التي سقطت على أجزاء من المملكة، حيث عثر عليه متوفياً في محافظة العقيق، في حين يتبقى اثنان من زملائه.

يذكر أن عدد المتوفين في مدينة الباحة وصل إلى 6 أشخاص، وهناك اثنان مفقودان، ومازالت السلطات تكثف من جهودها للعثور عليهما.

وأمس السبت وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بحصر خسائر الأمطار خلال الفترة الماضية وذلك لتعويض المتضررين، كما أمر بصرف راتب شهر كامل لرجال الدفاع المدني.

وجاء توجيه العاهل السعودي لوزارتي المالية والداخلية بحصر جميع الخسائر التي سببتها الأمطار للمواطنين، أياً كان نوعها خلال مدة لا تتجاوز شهراً.