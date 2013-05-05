جامعة سعودية تكرم الراحل غازي القصيبي وتنشئ كرسياً باسمه

أعلنت جامعة اليمامة في الرياض عن إنشاء "كرسي غازي القصيبي للدراسات الثقافية"، وذلك لتعزيز الدراسات الثقافية المتنوعة.

وأكد مدير جامعة اليمامة الدكتور حسين بن محمد الفريحي أن "أهداف تدشين كرسي باسم غازي القصيبي تتمثل في إضافة بنية معرفية جادة إلى المنظومات القائمة حالياً في الجامعة وتطويرها بانتظام، ودعم ثقافة البحث الرصين والفكر الخلاق داخل الجامعة وخارجها، والمساهمة أيضاً في إثراء الحقل الثقافي الوطني والخليجي بالأعمال المعرفية المتخصصة".

وأشار رئيس قسم الإنسانيات في الجامعة المشرف العام على الكرسي الدكتور معجب الزهراني إلى أنه من ضمن برامج الكرسي المرجو تنفيذها إعداد بحوث معمّقة متميزة في المجالات الأدبية والفكرية، وتنظيم فعاليات أكاديمية وثقافية تستقطب أبرز الكفاءات الوطنية والعربية.

وتتضمن أنشطة الكرسي العلمية إعداد بحوث معمّقة متميزة في المجالات الأدبية والفكرية، إلى جانب تنظيم فعاليات أكاديمية وثقافية تستقطب أبرز الكفاءات الوطنية والعربية لتقديم دراسات تنموية، اجتماعية وإدارية واقتصادية عن أهم القضايا التي تلامس حاجات المواطن ومصلحة المجتمع، إضافة إلى عقد شراكات معرفية ثقافية مع المنظومات المماثلة لتبادل الخبرات والكفاءات.

ومن جهة أخرى سيتم في القريب العاجل طرح برنامجين على مستوى الماجستير في إدارة الأعمال، والآخر في الموارد البشرية، كما أن الجامعة لديها موافقة مبدئية من وزارة التعليم العالي على إنشاء كليتين جديدتين، واحدة للهندسة والعمارة، والأخرى للإنسانيات وعلم الاجتماع، ستبدأ الأولى قبول الطلاب العام المقبل، والأخرى العام الذي يليه إن شاء الله، وستقدم هذه الكليات برامج في العمارة، التصميم الداخلي، الإعلام والصحافة والقانون العام والخاص.