وافق وزير الصحة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، على صرف بدل ندرة لأطباء المختبرات السعوديين المتخصصين في مجالات الأحياء الدقيقة والكيمياء الإكلينيكية، وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط النظامية وتقديم شهادة من إدارة المختبرات تفيد بممارسة العمل الفني، وفقاً لما أوردت صحيفة "عكاظ".

وحسب الموافقة فإن تخصص الأحياء الدقيقة يندرج ضمن تخصص الجزئيات الحيوية، فيما يندرج تخصص الكيمياء الإكلينيكية تحت تخصص السموم والكيمياء الشرعية، المشمولين ببدل الندرة في قرار وزير الخدمة المدنية بنسبة مئوية قدرها 20% للطبيب الاستشاري، و15% للطبيب النائب.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مرغلاني، أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الوزارة على تشجيع منسوبيها وتوفير بيئة مناسبة لهم لأداء المهام المناطة بهم وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المرضى والمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية.