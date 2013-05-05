"أبصر منزلك" مشروع لتطوير المساكن في مكة المكرمة

بعد سنوات عجاف تحت سقف بيت خالٍ من مقوماتِ الحياة إلا ما ندر في مكة المكرمة, تغيرت حال أم أحمد وابنتيها وكذلك حفيدتها الصغيرة لتكون اللحظة الأولى لإبصار منزلهم كثورة من التغيير الإيجابي نحو تطوير الإنسان والمكان معا وتحت مسمى "أبصر منزلك".

ويأتي تطبيق مشروع "أبصر منزلك" لتأسيس مجتمعٍ واعد في مكة المكرمة، بمنظور متكامل يأخذ في عين الاعتبار التنمية المستدامة في جميع مناحي الحياة من خلال إعادة تهيئة وترتيب عدد من الوحدات السكنية بشكل حديث ومدروس، يؤثر إيجابيا على العائلة وأفرادها ويمنحهم بيئة مناسبة تساعدهم على الصفاء والراحة وتجعلهم في تكامل تام مع البيئة المحيطة بهم.

ويؤمن شركاء مشروعِ "أبصر منزلك" بأن للمنزل أثرا كبيرا في سكانه، ولذلك بدأ العمل على اختيار المستفيدين في المواقعِ المختارة في مكة المكرّمة والعمل على أعمال التجديد في المساحات وتوزيعِ الإضاءة والتهوية واختيار ألوان الجدران والأرضيات والأثاث وتوظيفها، حسب احتياج أفراد العائلة.