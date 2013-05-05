"الجوازات" تعفي أبناء السعوديات من رسوم التأشيرات

أعفت المديرية العامة للجوازات أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب من رسوم التأشيرات، وذلك في خطوة إيجابية لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم وفقاً لـ صحيفة "الوطن".

وتنص الإجراءات الجديدة على إعفاء أبناء المواطنة السعودية من رسوم استخراج الخروج والعودة سواء كانت مفردة أو متعددة، كما أن الإعفاء من المستحقات ينطبق فقط على فئة أبناء المواطنات الذين هم على كفالة والداتهم، وليس ممن يكونون على كفالة شركة أو مؤسسة ما أو أي شخص آخر.

بالإضافة إلى احتسابهم ضمن نطاق السعودة في العمل بالقطاع الخاص دون استثناء، وأيضا في العلاج.

وبحسب إفادات عدد من أبناء المواطنات السعوديات، أنهم عرفوا بهذا الإجراء عن طريق الصدفة، أثناء رغبتهم في سداد مستحقات التأشيرة، ليتفاجؤوا بعبارة "لم تتم العملية للأسباب التالية: وهي", لا توجد رسوم على العملية".

واستبشر عدد من أبناء المواطنات من هذه الخطوة التي تعد إيجابية في وقت يعانون فيه صعوبة في إجراءات النقل والتجديد بعد إضافة رسوم تغيير المهنة التي تصل إلى 1000 ريال، مأملين بأن يعاد النظر في تلك الرسوم بعد صدور القرار (406) الذي يعفيهم من أي رسوم كانت سواء في الإقامة أو التجديد وحتى في نقل الكفالة، بعكس زوج المواطنة الذي يجب عليه دفع رسوم نقل الكفالة إذا رغب أن يكون على كفالة زوجته السعودية.

