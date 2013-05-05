3 ملايين سعودي على تويتر يصدرون 50 مليون تغــريدة شهرياً

أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" نقلاً عن تقرير منسوب لوكالة الوسائط الاجتماعية «ذا سوشال كلينيك»، بأن السعودية تضم أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم نشط لـ«تويتر» يُصدرون 50 مليون تغريدة في الشهر، كما سجل مستخدمو «تويتر» في المملكة نمواً قدره 3000% بين عامي 2011 و2012، أي أعلى بكثير من المتوسط العالمي، وأسهم الازدهار في المجال الرقمي بالسعودية في تسريع نمو القطاع الإعلاني بقدر كبير.

من جانبها، أكدت شركة «كونكت آدز»، المتخصصة في مجال الوسائط والإعلان الرقمي، التي تدير أعمال «تويتر» في المنطقة، أن السعودية شهدت نمواً وصفته بالهائل في مجال المنصات الرقمية في السنتين الأخيرتين.

وبين المدير التنفيذي للشركة، محمد المهيري، أن «السعودية تعد حالياً إحدى أكبر الأسواق الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما لديها من أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت، الأمر الذي يجعلها سوقاً جاذبة جداً للناشرين حول العالم».

وبحسب المهيري، فإن «نصف سكان السعودية تقريباً يستخدمون الإنترنت، ما يدفع المزيد من المُعلنين والعلامات التجارية لتبني المنصة الرقمية جزءاً من حلولهم التسويقية».

قاعدة من المستخدمين



وكشف المهيري أن «السعودية لديها قاعدة من مستخدمي الإنترنت تتجاوز 13 مليون مستخدم، مسجلة أعلى معدلات انتشار للإنترنت في المنطقة»، مضيفاً أن «لدى مواقع التواصل الاجتماعي الرائجة، مثل "تويتر" و"فيس بوك"، أعداداً هائلة من المتابعين في المملكة».

وأضاف أن «هناك شركات وعلامات تجارية من قطاعات وصناعات متنوعة في السعودية تستفيد حالياً من قدرات الوسائط الرقمية للتفاعل والتواصل مع متعامليها، إذ إنها باتت تمثل وسائل فعالة للترويج للمنتجات والخدمات في المنطقة». وتوقع المهيري أن يرتفع حجم الأموال التي تنفق على الإعلانات الرقمية في منطقة الشرق الوسط بمعدل الضعفين العام الجاري، مقارنة بعام 2011، وذلك مع تحول المنطقة باتجاه الأسواق الغربية، إذ يتوقع أن يتم إنفاق 8% من ميزانيات الإعلان على المنصات الرقمية في عام 2013، مع الإشارة إلى أنه تم إنفاق ما مجموعه 557 مليار دولار على الإعلان خلال العام الماضي.

وتتوقع شركة «ديلويت» العالمية المختصة في الخدمات الاحترافية، أن تنمو الوسائـط الرقمية بمعدل نمو سـنوي مُركـب قدره 35% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مولداً نحو 580 مليون دولار في عموم منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2015.

يشار إلى أن شركة «كونكت آدز» كانت أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي، وبالشراكة مع «تويتر» عن إطلاق الأعمال الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن تتولى «كونكت آدز» إدارة مبيعات المنطقة لمصلحة «تويتر».