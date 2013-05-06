أمير الباحة يوجِّه بدراسة لإنشاء جسور على أودية السيول

وجه أمير الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز بتكوين لجنة من الجهات ذات العلاقة، ومنها الدفاع المدني والأمانة والطرق والإمارة، لدراسة إنشاء جسور على الأودية التي تعاني من عبور السيول المنقولة، على أن يرفع له تقرير عن إمكانية بناء هذه الجسور لحماية عابري هذه الأودية.

ودعا خلال تفقده سد وادي العقيق، الذي شهد فيضان منسوبه إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة مؤخراً، إلى تركيب صافرات إنذار في الأودية البعيدة التي ترسل السيول المنقولة، على أن يكون هناك تواصل بينها وبين الدفاع المدني أو المراكز التابعة للإمارة أو القرى للتحذير منها. بحسب صحيفة الشرق.

مبيناً أن هناك كثيراً من المواطنين لا يعلمون أن هناك سيولاً منقولة، وبالتالي يتعرضون للمشكلات. كما دعا الدفاع المدني إلى استغلال المعارض والمناسبات الثقافية لتوعية المواطنين بخطورة العبور من الأودية التي تحتضن السيول المنقولة.