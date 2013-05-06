اشتعال 6 سيارات في حادث تصادم في طريق الرياض - بقيق

اشتعلت 6 سيارات صباح الاثنين في حادث تصادم بين 4 شاحنات وسيارتين على طريق الرياض - بقيق بعد جسر صلاصل، وسارعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مباشرة الحادث.

ونتج عن التصادم احتراق شاحنتين وتفحم سائق إحداهما، بينما احترقت خلفيتا الشاحنتين الأخريين، واحترقت أيضا سيارتان أخريان تماما في ذات الطريق. وقد تمت مباشرة الحادث عبر فرقتي إطفاء وإنقاذ.

واشتهر طريق الرياض - بقيق بالحوادث المرورية المروعة, فقد شهد هذا الطريق الكثير من الحوادث خصوصا اصطدام السيارات بالجمال العابرة, لعدم تواجد السياج الكافي.

ويعد الطريق من أكثر الطرق زحاماً في السعودية, وتبلغ المسافة بين مدينة الرياض وحتى محافظة بقيق في المنطقة الشرقية قرابة 343 كم.