الأرصاد: التقلبات الجوية تبدأ في الانحسار يوم الأربعاء

توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقرير لها أنه من المتوقع أن يبدأ الانحسار التدريجي لحدة التقلبات الجوية التي أثرت مؤخرا على أجواء السعودية ابتداء من يوم بعد غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد أن تتأثر المرتفعات من منطقة جازان وعسير والباحة حتى مرتفعات الطائف بتكون السحب الركامية الرعدية الممطرة وكذلك أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأكدت الرئاسة في تقرير لها أنه "بسب وجود السحب الركامية الرعدية على منطقة الرياض ومنطقة القصيم وما صاحبها من نشاط في الرياح نتيجة للتيارات الهابطة مثيرة للأتربة والغبار، فقد أدت إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو متر، ومن ثم أخذت الرياح السطحية بالهدوء النسبي أدت إلى إبقاء الروية الأفقية غير الجيدة على مدينة الرياض, وبمشيئة الله تعاود الرؤية للتحسن التدريجي ابتداء من يوم غد".