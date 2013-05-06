الشورى يطلب من وزارة التعليم مراعاة ظروف المدرسين

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية التي عقدت أمس الأحد برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، على توصيات لجنته التعليمية وطالب وزارة التربية والتعليم برفع تأهيل المعلمين والمعلمات بشكل سنوي لزيادة الاهتمام ببرامج التدريب وتعزيز البنود الخاصة بذلك في ميزانية الوزارة.

وبحسب صحيفة الرياض، نبه المجلس في قراراته بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم على أن تقوم الوزارة بمراعاة ظروف المدارس عند صدور التعيينات الجديدة أو نقل المعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص الأداء التعليمي بالمدارس الأهلية والحكومية، وطالبها بضرورة إعطاء الأولوية لمعاناة المعلمين والمعلمات، وذلك بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول المعلمات لمشروع النقل المدرسي، وتخصيص حضانة في المدارس ما أمكن وفي الأحياء داخل وخارج المدن لحضانة أطفال المعلمات والموظفات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ذلك.

وشددت قرارات الشورى على إنجاز الترتيبات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع أندية الحي في المدارس ومراعاة تخصيص أوقات لطلاب كل مرحلة، وأن تكون هذه الأندية للأنشطة التربوية وحسب الفئات العمرية، وطالب المجلس في توصية أخيرة للجنته التعليمية بتفعيل برامج التربية الخاصة والموهوبين واعتمادها في جميع مدارس التعليم العام وفق خطة زمنية مبرمجة ودعم الأجهزة الإدارية مادياً وبشرياً.