القبض على ستيني بتهمة ممارسة السحر والشعوذة

ضبطت فرق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع الشرطة، على ساحر في منتصف العقد السادس بقرية الصلب جنوب محافظة ألمع، عثر بحوزته على 64 عملا سحريا و32 كتابا لتعلم السحر والشعوذة، وذئبين داخل منزله يستخدمهما في أغراض مختلفة، بحسب ما ذ كرت صحيفة عكاظ.

وتم القبض على الساحر الذي عمل إماما وخطيباً لجامع القرية لأكثر من عشرين عاماً، إثر تلقي الجهات الأمنية معلومات بحثية أشارت إلى وجود مواطن ستيني يمتهن السحر والشعوذة، وبناء عليه تمت مراقبته لعدة أيام للتأكد من وضعه، وبعد أن تم التثبت من نشاطه، تمت مداهمة منزله وضبطه داخله، حيث عثر في الموقع على قصاصات وطلاسم سحرية تستخدم في الشعوذة وأعمالا خاصة تمنح القوة والهيمنة.

وقال الناطق الإعلامي في شرطة منطقة عسير المقدم عبدالله آل شعثان، إن الساحر عثر بحوزته على أسحار وطلاسم يجري التحقيق معه حولها.