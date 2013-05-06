الملك عبدالله.. منجزات لم تتحقق في عهد أي ملك قبله

أكد الأمير بندر بن سلمان بن محمد، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أن عهد الملك عبدالله يزخر بعدد من المنجزات، التي لم تتحقق في عهد أي ملك قبله، امتدادا لإنجازات والده وإخوانه من قبله.

وأشار الأمير بندر في حديث لنشرة الرابعة إلى الأعمال التي لم تعمل من قبل، مثل إنشائه مركز الحوار الوطني والاهتمام بالابتعاث والصحة، وقضايا المواطنين التي كانت ولا تزال محل اهتمام بالنسبة إليه.

وأشار إلى حرصه على أداء الصلاة في الحضر والسفر، وبرا أو جوا، وقد يحصل أن يؤخر رحلته وهو في الطريق إلى مؤتمر من أجل أداء الصلاة، مبيناً أنه يحرص على تحديد القبلة في كل مكان جديد يذهب إليه أثناء السفر.

وعن علاقته مع المواطنين قال الأمير بندر إن الملك "اتخذ سياسة الباب المفتوح منذ صغره"، وكان بابه مفتوحا للجميع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، صغيرا كان المواطن أو كبيرا، ويولي أهمية أكبر للمواطن ذي الدخل المحدود.

وعطفا على أزمة السيول والأمطار الأخيرة وكيف تعامل مع الملك، قال إن خادم الحرمين الشريفين يتعامل مع جميع الأزمات ويؤكد على محاسبة ومحاكمة المقصرين، مهما كانوا، مشيرا إلى أن آخر أوامره كان بحصر أضرار السيول في شهر واحد، وهو وقت قياسي.

من جهته قال رئيس تحرير صحيفة الرياض السعودية، تركي السديري، إن "مواقفه الإنسانية كثيرة، وأتذكر قبل سنوات أنه نزل إلى الشارع وزار بيوت المواطنين بنفسه، وكأنه موظف في الدولة، ونادرا ما نجد رئيس دولة يقوم بمثل ما قام الملك عبدالله به".

وأضاف "وأذكر أيضا في أحد الاحتفالات كان قد تم وضع مسار خاص بالموكب المرافق للملك إلا أنه توجه للمسار الآخر، والذي تواجد فيه المواطنون ليكون بينهم ويتحدث معهم رجالا ونساء".

ويختم "حتى على صعيد قراراته التي أمر بها وأصدرها منذ توليه الحكم كانت دائما ما تصب في مصلحة المواطنين من توفير السكن وتوفير فرص العمل وغيرها كثير".