تدشين المعرض السعودي الرابع لفرص التوظيف والتأهيل

دشّن وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الحقباني اليوم فعاليات المعرض السعودي الرابع لفرص التوظيف والتأهيل الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ومجموعة نما المعرفية في فندق مداريم كروان في الرياض، والذي يعرض أكثر من 5 آلاف فرصة وظيفية، قدمتها نحو 80 شركة. بحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ.

وقدمت الشركات المشاركة في المعرض فرصا وظيفية في مختلف التخصصات الإدارية والفنية لجميع المؤهلات الدراسية للباحثين عن العمل من الجنسين، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخصصت اللجنة المنظمة للمعرض اليومين الأولين للباحثين عن العمل، فيما خصص اليوم الأخير للباحثات عن العمل، فيما تم تقسيم أوقات الزيارة إلى فترتين صباحية تبدأ من الساعة التاسعة وحتى 12 ظهرا، ومسائية تبدأ من الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساءا.

وتضمن جناح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المعرض عرضا للبرامج التي يقدمها الصندوق، من بينها برنامج رواد الأعمال الذي يقدم دعما شهريا قدره 3 آلاف ريال لمدة عامين وتعريف الزائرين عن برنامج طاقات.

يذكر أن برنامج طاقات هو أحد برامج صندوق تنمية الموارد البشرية التي تعنى بتأهيل وتوظيف الشباب السعودي الباحث عن العمل، ويعمل البرنامج جنبا إلى جنب مع برنامج حافز لتوفير وتطوير قاعدة بيانات مفصلة من باحثي العمل المؤهلين والجاهزين للتوظيف.



وينقسم البرنامج إلى عدة قنوات، وهي مراكز التوظيف، ومكاتب التوظيف، ومعارض التوظيف "لقاءات"، ومعارض التوظيف الإلكترونية، وموقع التوظيف الإلكتروني.