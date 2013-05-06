طلاب جدة يطلقون أول تطبيق مدرسي على الأندرويد وآبل ستور

اطلع عدد من أولياء الأمور والتربويين على أول تطبيق مدرسي تربوي على الأندرويد ومتجر البرامج (App Store)، بحضور عدد من الإعلاميين والقنوات الفضائية، حيث استمع الجميع إلى شرح مفصل عن التطبيق الذي وضعه طلاب مدرسة عبدالرحمن الداخل الثانوية في جدة، بمتابعة القائد التربوي للمدرسة معتوق الشريف، ومعلما اللغة الإنكليزية يحيى العيافي وحاتم الصبحي، وضم جملة من الخدمات المهمة للطلاب.

ويساعد هذا التطبيق في فهم الدروس ومراجعتها والتواصل مع المعلمين، كما يضم التطبيق قناة المدرسة على اليوتيوب التي تحوي أفلاما وثائقية من إنتاج الطلاب وتغطية لمناسبات المدرسة والمحاضرات التي تقيمها وتغطية جميع النشاطات والفعاليات التي يشرف عليها مجلس حقوق الطلاب بالمدرسة.

وعبر أولياء الأمور والحضور عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها إدارة المدرسة في تنفيذ التطبيق وفريق العمل من الطلاب الذين أعدوا هذه التطبيقات.

من جهته، لفت القائد التربوي للمدرسة معتوق الشريف إلى أن قناة المدرسة على اليوتيوب اختيرت ضمن المشاريع المميزة في المجال التربوي على مستوى محافظة جدة، فيما تم ترشيح عدد من الطلاب لبرنامج (إعلاميو المستقبل) الذي تنظمه إدارة التربية والتعليم في جدة بالتعاون مع صحيفة المدينة لاكتساب الخبرة الإعلامية لدعم جانب التحرير الصحافي للأنشطة بالمدرسة، إضافة إلى ترشيح طالب للبرنامج التدريبي (المذيع المتميز) الذي تنظمه إحدى الشركات المتخصصة في جدة.

وأشار إلى أن اللغة المستخدمة حاليا في التطبيقات هي اللغة العربية والإنكليزية، ويحظى الطلاب القائمون على التطبيقات بدورات مجانية من قبل إحدى الشركات الخاصة، فيما يستعد الطلاب لإطلاق التطبيقات بعدة لغات منها الفرنسية واليابانية.