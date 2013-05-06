مواقف عفوية ولفتات إنسانية في ذكرى بيعة الملك عبدالله

عرف عن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يحتفل السعوديون اليوم بالذكرى الثامنة لمبايعته, أنه إلى جانب جديته وحرصه على قضاء حاجة الناس عرف عنه أيضا البساطة والعفوية وعدم التكلف في حديثه مع المواطنين والمسؤولين والزعماء.

ولا ينسى السعوديون زيارة خادم الحرمين التفقدية لبعض الأحياء الفقيرة عندما كان ولي العهد, كما لا ينسون بساطته وهو يتجول في الأسواق ويتناول بعض المأكولات بعد أن يمازح بائعيها.

ومن أبرز مواقف الملك عبدالله الإنسانية مطالبته المواطنين بعدم الانحناء له وتقبيل يده، مذكراً إياهم بأن الانحناء لله وحده.