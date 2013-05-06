هيئة الاتصالات تضيف رقم (1) في الهواتف الثابتة بالرياض

بدءا من 13 مايو/أيار الجاري سيكون على الراغبين في الاتصال على الأرقام الثابتة في مدينة الرياض إضافة رقم 1 بعد الصفر المحلي بعد أن قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة رقم واحد بعد الصفر المحلي في جميع مناطق السعودية بالتدريج، على أن تكون البداية في الرياض ليصبح الرقم الاستهلالي 011 بدلا من 01.

وبحسب بيان الهيئة ستشهد رموز المناطق الجغرافية للهاتف الثابت في المملكة العربية السعودية بتاريخ 13/05/2013 تنفيذ المرحلة الأولى بتحويل رمز المنطقة الجغرافي (01) إلى (011)، فيما ستتضمن المرحلة الثانية تحويل بقية رموز المناطق الجغرافية الخمس إلى (012، 013، 014، 016، 017)، ابتداء من 18/08/2013.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي لها أنه بسبب الارتباط الوثيق بين انتشار الخدمات ووجود عدد كاف من الأرقام، وتزامناً مع الثورة التقنية الضخمة التي يشهدها قطاع الاتصالات في العالم بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص؛ فقد سعت الهيئة في الإصدار الثاني من الخطة الوطنية للترقيم إلى مواكبة ذلك التغير من خلال زيادة عدد الأرقام المتوفرة في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بتحرير الخانات الاستهلالية (02) و (03) و (04) و (06) و (07) والتي كانت مخصصة للهاتف الثابت.

وتؤكد الهيئة أن من شأن ذلك التحرير أن يزيد عدد الأرقام المتوفرة لخدمات الاتصالات بعدد (500 مليون رقم) بوصفه حداً أدنى؛ الأمر الذي سيساهم في خدمة سوق الاتصالات في المستقبل من خلال تعزيز تقديم خدمات الاتصالات في المملكة بشكل عام، وخدمات الهاتف المتنقل والطلب المستمر على الموارد الترقيم الخاصة بتلك الخدمات بشكل خاص.

ومن شأن تلك الزيادة في عدد الأرقام خدمة الأجيال القادمة في السعودية؛ وذلك من خلال زيادة صلاحية الخطة لأطول فترة زمنية ممكنة، بحيث يتم استيعاب وتلبية الطلب المستقبلي على الأرقام دون الحاجة إلى إجراء تعديل عليها.