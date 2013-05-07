أنباء عن قسائم مدفوعة لنقل طلاب الحكومية إلى "الأهلية"

أفادت بعض الأنباء المتداولة عن توجه لدفع مبالغ محددة إلى طلاب المدارس الرسمية بغية نقلهم إلى المدارس الخاصة. فقد نقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تدرس حالياً التوجه إلى إصدار " قسائم تعليمية" تمكن الطلاب والطالبات السعوديين من الدراسة بمدارس أهلية، بدلاً من المدارس الحكومية وفق آلية وضوابط محددة، وذلك لتخفيف العبء على المدارس الحكومية والتوجه نحو خصخصة التعليم بشكل تدريجي.

وقال المصدر إن قيمة القسيمة الواحدة ستتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف ريال في السنة لكل طالب أو طالبة. وكانت وزارة التربية والتعليم قد عقدت عدة ورش عمل خاصة بدراسة النظام المقترح وجمع الآراء حوله من قبل مشرفي ومديري التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات التربية والتعليم واستشراف آرائهم حول الضوابط واللوائح التي يمكن اعتمادها لتنفيذه.

وجاء من أبرز الاقتراحات المقدمة من المشاركين في ورشة عمل أقيمت بمدينة الطائف مؤخراً أن تكون الأولوية في التنفيذ بالإدارات التعليمية التي تشهد مدارسها الحكومية، كثافة طلابية عالية وأن يتم البدء بالطلاب ذوي الحاجة المادية من الأسر محدودة الدخل وكذلك الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم مع الطلاب.

ويتوقع أن يتم العمل بنظام القائم التعليمية الجديد بعد اكمال دراسته واقراره من الجهات العليا ، وسيبدأ تطبيقه تدريجياً في مراحل التعليم العام بدءاً من رياض الاطفال فالمرحلة الابتدائية ثم المتوسطة والثانوية.