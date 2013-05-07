التربية والتعليم تؤكد ضرورة حضور الطلاب اختبارات التحصيل

أكدت وزارة التربية والتعليم مع قرب الاختبارات التحصيلية التي تطبق لأول مرة على جميع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط، ضرورة حضور الطلاب والطالبات وعدم تغيبهم, كما أوردت صحيفة "الرياض".

وأوضح التعميم ضرورة وأهمية حضور الطلاب والطالبات وعدم تغيبهم، وتحديد منسّق ومنسّقة للتطبيق وإرسال اسمه ورقم جواله والبريد الإلكتروني إلى مكتب المساعد للشؤون التعليمية (بنين - بنات) وضرورة أهمية الدخول إلى البوابة الوطنية للتقويم على الشبكة الإلكترونية وذلك للاطلاع على خطة التطبيق وسحب ملف دليل المنسق للفصل الثاني من العام الحالي.

ومن جهة أخرى, تخضع بيانات الطلاب المشمولين بدخول الاختبارات التحصيلية للصف السادس الابتدائي والثالث متوسط في جميع مناطق المملكة لمعالجتها إلكترونياً عبر برنامج "نور"، حيث يتم تصديرها من خلال البرنامج ونسخها على أقراص مدمجة وتسليمها للمشرف المنسق أثناء زيارة ما قبل الاختبار, كما يتم تحديد المطبقين ويستنثى من ذلك معلمو المواد أثناء الاختبار.

وتمرّ هذه العمليات بالعمل على تدريب المطبقين المحددين على خطة آلية وتنفيذ مشروع الاختبارات التحصيلية ودليل المطبق والتوقيع بالعلم, إضافة إلى تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع ورقة الإجابة وكيفية تعبئة البيانات، خاصة السجل المدني والرقم الوزاري للمدرسة ورمز المنطقة، والتأكد من مناسبة الفصل أو القاعة المحددة للتطبيق من حيث السعة والتهوية وكثافة الطلاب وتوزيع المقاعد بشكل منظم بحيث لا يسمح فيه بالغش, وتزويد المطبقين بقوائم الأسماء للطلاب "الاسم والسجل المدني" لمتابعة الطلاب أثناء كتابة البيانات في أوراق الإجابة.