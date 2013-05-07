الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على الرياض

حذر الدفاع المدني السعودي من أمطار غزيرة على الرياض، ويأتي هذا فيما ينتشر أكثر من 700 رجل من الدفاع المدني في أحياء العاصمة السعودية استباقاً لأي أخطار قد تتسبب بها الأمطار.

وتحدث مراسل "العربية" في الرياض لنشرة الرابعة قائلاً إن "الأجواء اليوم كانت صحوة ومشمسة صباحاً، لكنها ما لبثت أن تغيرت عصراً لتشهد أنحاء متفرقة من الرياض أمطاراً غزيرة جداً مع زخات من البرد".

وأوضح أن المديرية العامة للدفاع المدني حذرت وعمّمت على جميع أنحاء المملكة من استمرار موجة الأمطار الغزيرة، مشددة على عدم الاقتراب من الأودية والشعاب التي تتجمع فيها الأمطار مكوّنة السيول.

وكشف الناطق الإعلامي بمنطقة الرياض النقيب محمد الحمادي لـ"العربية" أن المديرية العامة للدفاع المدني نقلت اليوم "تنبيهاً متقدماً" من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى توقعات هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصاحبها زخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على كل من القويعية وعفيف والدوادمي وشقراء والمزاحمية حتى الأجزاء الغربية من مدينة الرياض.

ثلوج على النماص

وعلى جانب آخر تساقطت الثلوج والأمطار على محافظة النماص (جنوب السعودية)، وغطت الثلوج مساحات واسعة من قرى ومراكز المحافظة.

وكانت المحافظة قد تعرّضت لتساقط غزير للأمطار رافق ذلك تساقط البرد ثم غطت الثلوج أجزاء متفرقة من النماص. فيما شهدت منطقة القويعية والدوادمي والمزاحمية اليوم أمطاراً ما بين المتوسطة والغزيرة، وكانت الدوادمي أكثر حظاً من نصيب البرد الذي جاء مصاحباً أمطارها الغزيرة.

700 رجل دفاع مدني

وفي السياق نفسه تلقت مراكز عمليات الدفاع المدني بمنطقة الرياض، مساء أمس الاثنين، 2834 بلاغاً جراء الأمطار الغزيرة. وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني العقيد عبدالله العرابي الحارثي إن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض كانت مستعدة ومتهيئة منذ تلقيها بلاغاً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول الأمطار على منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، وتم نشر أكثر من 700 رجل دفاع مدني يدعمهم 300 آلية إنقاذ مختلفة منها القوارب في جميع المواقع والتي رصدت مسبقاً من قبل إدارة تحليل المخاطر.

وأشار العقيد الحارثي إلى نجاح رجال الدفاع المدني في إنقاذ عائلة احتجزتها مياه الأمطار في وادي ضمد بمنطقة جازان، وإخلاء سكان 5 منازل بمركز الملقاء بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم، وإيواء 19 أسرة في عدد من الوحدات السكنية المفروشة، بالإضافة إلى تحرير 4 سيارات علقت في بعض الأودية والمواقع المنخفضة في قرى محافظة المذنب.

كما تمكنت فرق الغواصين والإنقاذ المائي من انتشال جثة أحد الشخصين المفقودين بوادي العقيق بمنطقة الباحة ليرتفع عدد المتوفين في حوادث الأمطار والسيول إلى 26 شخصاً، بينما لا يزال البحث جارياً عن شخصين مفقودين أحدهما في حائل والآخر في الباحة.