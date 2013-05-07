الإفراج عن السعودي والإماراتيين الثلاثة في تنزانيا قريباً

وجَّه وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل سفير المملكة في تنزانيا بالتوجّه الى مدينة أروشا السياحية للوقوف إلى جانب المواطن السعودي وأصدقائه الإماراتيين الذين اعتقلوا لوجودهم في أروشا وقت التفجير الذي وقع في إحدى الكنائس، في حين قالت معلومات إنه سيتم الإفراح عنهم قريباً.

وقال سفير المملكة في دار السلام، في تصريح له مع صحيفة "الرياض"، إنه صادف وقوع الانفجار وجود المواطن السعودي وأصدقائه الثلاثة من الإمارات، واثنين تنزانيين في أروشا السياحية في شمال تنزانيا، والذين كانوا هناك للسياحة، ما دفع بالسلطات التنزانية لإيقافهم وغيرهم من الموجودين هناك كمشتبه فيهم

ومن جهة أخرى، كشف رئيس الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي، لصحيفة "اليوم" السعودية، أن المعلومات حول موضوع التفجير الذي حدث في كنيسة بتنزانيا غير واضحة حتى الآن، مؤكداً أن السلطات التنزانية قامت باعتقال مجموعة من التنزانيين وعرب وأجانب كانوا موجودين في موقع التفجير لأغراض التحقيقات، بينهم مواطن سعودي واحد.

يُذكر أن الانفجار وقع أمام كنيسة بُنيت حديثاً للروم الكاثوليك في مدينة أروشا، التي يقصدها السياح لزيارة حديقة سيرنغتي الوطنية وجبل كليمنجارو الواقعين في المنطقة نفسها.