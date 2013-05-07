رئيس هيئة المهندسين: الشهادات المزورة بلغت 1050 شهادة

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي، أن عدد الشهادات الهندسية المزورة وصل حتى الآن إلى 1050 شهادة، 29 من المزورين سعوديو الجنسية بينهم امرأة واحدة.

وقال الشقاوي، إنه تم اكتشاف هذه الشهادات المزورة عندما تقدم أصحابها إلى الهيئة للحصول على الاعتماد المهني، ليتمكنوا من العمل في البلاد.

وأوضح أن العدد الأكبر من الشهادات المزورة كانت لآسيويين إذ بلغ عددها 626 شهادة، وبلغ عدد الشهادات المزورة من قبل العرب 349 شهادة، كما أن هناك 39 شهادة غربية مزورة.

وأفاد الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين غازي العباس لقناة العربية, أن "الهيئة لديها برنامج اعتماد مهني, ولا يسمح للوافد بالتسجيل إلا من خلال الهيئة نفسها, ويحرص هذا البرنامج على التأكد من الشهادة الهندسية الأساسية وكذلك الشهادات التدريبية".

وقال عباس: "تم الاتفاق مع شركة عالمية تدعى "داتا فلو" تقوم بتتبع لشهادة المتقدم, ويتم التأكد منها من خلال الجامعة التي أصدرت الشهادة". ويضيف "ما زالت تأتينا مثل هذه الشهادات, والغريب أن يخاطر هذا المتقدم بشهادة مزورة معتقداً أنه لن يتم التأكد منها, وعلى هؤلاء المتقدمين أن لا يتقدموا ويضعوا أنفسهم في هذا الموقف".