تحصل الأمانات والبلديات، ومعهم المرور والنقل والدفاع المدني والمقاولون بالطبع، وقائمة طويلة على دعم إدارات التعليم بتعليق الدراسة عند هطول الأمطار، وإدارات التعليم تدعم وزارتها في الأساس لأن حال بعض المباني القديمة والجديدة وتلك المستأجرة لا تسر.

حسناً، نتمنى من إدارات التعليم مساندة وزارة الصحة، التي تنوء أقسام الطوارئ فيها عندما يحل علينا الغبار، وهي تنوء من قبل، من دون كوارث جوية وتعجز عن استقبال الجميع، فيتجه الناس بأطفالهم إلى المستوصفات والمستشفيات الأهلية، وهناك يدخلون في مسلخ مالي بما تعنيه الكلمة فضلاً عن مسلخ مهني، حيث نرى بوضوح اجتهادات غير مهنية أو متخصصة في حالات إسعاف مرضى الحساسية والربو شفاهم الله جميعاً.

في المنطقة الوسطى والشرقية وربما مواقع أخرى إلى حد ما، تأتينا أنواع مختلفة من الغبار، الأبيض والأصفر والمحمر والبني والبرتقالي ولا نعرف أيها الأكثر ضرراً، وفيها الساكن والمتحرك بالعواصف الخفيفة، وفيها من يدخل الأنوف ومن يدخل الجوف، حتى لتخالنا كما حدث يوم أمس الأحد نستنشق «الغُبرجين» ونزفر ثاني «غبريد الغبرون».

ويبدو الغبار الشديد كارثياً أكثر من المطر على الصحة العامة، وبخاصة للأطفال، لكن الدراسة لا تعلق أثناءه، ربما لأنه لا يفضح سوء البنية التحتية أمام الرأي العام، أو لأننا تعودنا أن الخشية هي من تعطل المركبات في الأودية التي خططت وبنيت وأصبحت جزءاً من كثير من المدن.

الغبار يغتال صدور الصغار، وإذا كان المراهقون والمراهقات يستطيعون تغطية أنوفهم وأفواههم بـ«الشماغ» أو «الطرحة» لفلترة الهواء قليلاً فإن الصغار لا يستطيعون ذلك، والمؤلم أن كثيراً من المدارس لا يمكنها تنظيف الأرضيات والجدران والطاولات قبل دخول الصغار، وبعضها من الأساس يكسو أثاثها الغبار من دون أجواء ترابية، فلماذا لا تعلق الدراسة للصغار على أقل تقدير لنحافظ عليهم ونخفف الضغط على أقسام الطوارئ.

الأمر الآخر أننا نحتاج إلى تصنيف علمي لأنواع الغبار، تشترك «الأرصاد» مع مدينة العلوم والتقنية، والجامعات، وتقوم بأبحاث أو تعلن عن المعلومات إن وجدت، وتصدر لنا دليلاً استرشادياً نعرف إذا كان هذا الغبار خطراً أو متوسط الخطورة أو آمناً، فنعرف كيف نحمي صغارنا ولا ننتظر إدارات التعليم التي يفترض أن تستفيد هي من هذه التصنيفات وتقرر تعليق الدراسة للصفوف الأولية في حالات معينة.

للصحراء في كل الدنيا مناخ قاسٍ وهي جزء كبير من أرض بلادنا، فلا بد أن نتعامل معها بواقعية، وأن يكون نمط الحياة في بعض المدن مرسوماً على هذا الأساس، فإذا كنا استطعنا بالوفرة المادية أو اضطررنا للزيادة السكانية التمدد كثيراً وصولاً إلى بقع يصعب العيش فيها، فلا بد أن يكون جزء من تكيّفنا مع بيئتنا هو درسها بعمق ومساعدة الناس على النجاة من أضرارها أو تقليل آثارها.



* نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية.