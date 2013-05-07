%43 من إصابات "كورونا" حول العالم في السعودية

يبدو أن فيروس كورونا بدأ يشكل حالة من القلق حول العالم، وقد احتفظت المملكة السعودية بنصيب الأسد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا على مستوى العالم. ففي الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية عن تأكد إصابة ووفاة 30 حالة على مستوى العالم، أعلنت وزارة الصحة في المملكة تأكد إصابة 13 حالة جميعها في محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، وفقاً لوكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور زياد مميش.

ووفقاً لبيانات وإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن 16 حالة وفاة حدثت عالمياً نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الغامض، وطبقاً لإحصائيات وزارة الصحة في المملكة توفي 7 أشخاص من مجموع حالات الإصابة، بما يعادل 43% من حالات الوفيات في العالم، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق" السعودية. إلا أن وزارة الصحة اعتبرت أن انتشار فيروس كورونا بالمملكة محدود.

إلى ذلك، أرسلت الوزارة فريقاً متكاملاً لدعم المنطقة الشرقية وفحص المستشفيات ومراجعة جميع الحالات الموجودة في المحافظة، حيث تم اكتشاف أن الحالات المصابة جميعها مرتبطة بمستشفى واحد. ووفقاً لوكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور زياد ميمش فإن الحالات المصابة كانت تعالج أو من المخالطين لأشخاص كانوا في المستشفى ذاته. وأوضح ميمش في تصريحات على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، لتوضيح الموقف من انتشار فيروس كورونا، أن الوزارة درست هذا الفيروس ووجدت أنه متغير ويوجد به ثلاث طفرات جينية، ما يدل على أن هناك تحولا في هذا الفيروس ووبائيته وانتقاله وأعراضه. واستبعد أن تكون المملكة مقبلة على مرحلة وبائية بالمرض في موسمي الحج والعمرة.